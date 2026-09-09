У семи нянек дрон без присмотра

Для создания действенной защиты нефтебаз, портов и энергетических объектов от воздушных и морских беспилотников необходимы системные интеграторы, способные собрать разрозненные решения в единый контур. К такому выводу пришли участники стратегической сессии «Эшелонированная защита критической инфраструктуры от БПЛА и безэкипажных катеров: архитектура, технологии, межведомственная координация», прошедшей в подмосковном парке «Патриот» в рамках III Международного технологического конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тон дискуссии, на которую собрались представители бизнеса и госкомпаний из сферы ВПК (многие из них попросили не упоминать их имен в СМИ), военные и чиновники из регионов, задал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Ключевой проблемой он назвал отсутствие системного интегратора, органа или госкомпании, которые превращали бы набор поставок оборудования в услугу безопасности: «Владельцы НПЗ хотят покупать безопасность, а не РЭБ или дроны из коробки».

Представитель подразделения Минобороны, защищающего объекты в одном из регионов РФ, сообщил, что гражданские операторы «всецело готовы» закупать дроны, средства обнаружения и боевые части, но все упирается в юридические и бухгалтерские барьеры: как списывать расход одноразовых дронов-перехватчиков и как ставить такие системы на учет, особенно купленные не по линии Минобороны.

«Проблем с боеприпасами нет, проблема с тем, куда вставлять заряд»,— подчеркнул он.

Предприятия «готовы покупать все, кроме пулеметов», но государственная система пока не дает понятного механизма легального использования закупленных средств, добавил военный.

Отдельно участники мероприятия поговорили о разведке. Они признали, что противник использует мультиспектральные спутниковые снимки для планирования атак, а российские структуры вынуждены покупать аналогичные данные, чтобы прогнозировать маршруты дронов и закрывать коридоры подхода. Радиолокационное поле выстраивается, но в приграничных районах противник «выбивает глаза» обороны, выводя из строя РЛС, а простое наращивание числа станций или самолетов не помогает. Как отметил один из представителей ВПК, на направлениях Москвы, Петербурга и «еще пары стратегических мест» оборона выстроена лучше, но за Воронежем полноценной зоны обнаружения до сих пор нет. К тому же в части радиолокации, по его словам, оборона попадает в «ловушку количества»: многочисленные РЛС не гарантируют качественной непрерывности обнаружения и грамотного нарезания зон ответственности.

Вне зон действия зенитных ракетных комплексов вторым эшелоном должны выступать мобильные огневые группы, объединенные в полки противодействия БПЛА, продолжил промышленник. Однако такие подразделения пока сильно недооснащены: они накопили громадный опыт применения FPV-дронов, но оценки их реальной эффективности страдают «ошибкой выжившего» — статистика по пропущенным целям остается за кадром, и никто не берется назвать реальные вероятности перехвата. На этом фоне, по его мнению, требуется развивать автоматические перехватчики — как коптерные, так и самолетного типа со штатным вооружением,— изначально ориентированные на работу в беспилотном режиме.

Поговорили на сессии и о смене самой концепции защиты: федеральные органы все чаще спрашивают с регионов не за отдельный завод или порт, а за состояние обороны территории в целом.

Поэтому нужна зональная архитектура: нарезанные воздушные и морские пространства, ответственные за дежурство авиации и аэрокосмических групп и мобильные огневые подразделения в единой схеме, чтобы не было «транзитеров», когда над территорией проходит беспилотник, а на одном рубеже исходят из логики «летит не по нам, значит, пусть летит дальше», перекладывая риск на соседний участок.

Господин Чадаев, продолжая эту тему, назвал связь элементом, без которого «ничего не работает». При ограничении сотовой сети мобильные огневые группы «слепнут» и не понимают, где находиться и по каким целям работать. Из зала в ответ напомнили, что один из регионов уже выдает «белые» SIM-карты для устойчивой связи. Завершая сессию, глава «Ушкуйника» сформулировал главные итоги встречи: пришло время появляться системным интеграторам зональной защиты, которые будут выстраивать «эстафету» между рубежами и исключат феномен «транзитеров». По его оценке, только связка интегратора, устойчивой связи, централизации управления и понятного правового режима превратит разрозненные решения в работающую защиту от беспилотников.

Дмитрий Сотак