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Минфин предложил не облагать НДС передачу бизнесом средств защиты от БПЛА

Правительство хочет простимулировать закупку бизнесом средств защиты от беспилотных атак. Для этого такие закупки выведут из-под НДС, но при условии их передачи государству, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Налоговый кодекс, внесенному накануне в Госдуму.

Проект поправок предлагает «не признавать объектом налогообложения НДС передачу на безвозмездной основе в государственную казну не только недвижимого, но и движимого имущества». В частности, объектом налогообложения не будет считаться «передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав на безвозмездной основе Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и МЧС России» для защиты от дронов. Также облагать НДС не будут «передачу на безвозмездной основе питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах, иных аналогичных объектах, принадлежащих налогоплательщику». За налогоплательщиками при этом сохранят право на вычет «входного» НДС.

В августе президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Речь идет об объектах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров предлагал властям компенсировать издержки бизнеса на защиту объектов.

О реакции бизнеса на указ — в материале «Ъ» «Взять и защитить».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для бизнеса льгота означает, что безвозмездная передача средств защиты государству не должна превращать уплаченный при закупке входной НДС в невозвратную часть затрат: право на вычет сохраняется. Одновременно снимается необходимость доказывать налоговой обоснованность такой передачи как обычного расхода.

Ранее затраты на защитное оборудование приходилось списывать через амортизацию в течение нескольких лет, а подтвердить их обоснованность было сложно. Отдельный вопрос компенсации расходов на защиту объектов в июне 2026 года обсуждался без сформированных параметров, поэтому предложенная мера решает именно налоговую часть проблемы, но не устанавливает общего порядка возмещения остальных затрат.

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