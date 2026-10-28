В долгах отцы и дети

В ходе разбирательства было установлено, что имущество в основном оформлялось на внука Владимира Рычкова. Часть же его была передана сыну Александру, который много лет служит в правоохранительных органах. В 2024 году он возглавил следственное управление СКР в Республике Марий Эл, а в октябре 2026-го занял аналогичную должность в Иркутской области. Александр Рычков и его жена, будучи госслужащими, как отмечается в определении арбитражного суда, по закону не могли официально владеть таким количеством активов.