В долгах отцы и дети
Требования к «Кузбасс Майнингу» на 2 млрд рублей возложили на всю семью Рычковых
Арбитражный суд Кемеровской области привлек к субсидиарной ответственности семью основного владельца «Кузбасс Майнинга» — Владимира Рычкова. Он установил, что в 2021—2024 годах, прекратив попытки спасти компанию от банкротства, бенефициар вывел из нее активы на сумму более 2,2 млрд руб., переоформив имущество на близких родственников, включая сына Александра, который недавно возглавил следственное управление СКР по Иркутской области. Несмотря на то, что близкие бизнесмена не контролировали компанию, суд счел их действия «грубой неосторожностью» и постановил взыскать долги «Кузбасс Майнинга» солидарно со всей династии. По мнению адвокатов, шансы Рычковых оспорить решение о субсидиарной ответственности невелики.
С заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара «Кузбасс Майнинга» Владимира Рычкова и его семьи в арбитражный суд обратились кредиторы банкротящейся компании, в числе которых ЗАО «Холдинговая компания «Коралл», ООО «Стройиндустрия», АО «Кузнецкбизнесбанк» и др. Согласно определению суда, иск был удовлетворен.
По мнению кредиторов, близкие Владимира Рычкова получили имущество или приобрели его на средства компании в период ухудшения ее финансового состояния. В списке вызвавших у них сомнение приобретений как минимум восемь дорогих автомобилей (BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser), дом стоимостью 30 млн руб. в Сочи, квартиры в Москве и Кемерове. Федеральная налоговая служба по итогам проверки семейных активов указала, что источник дохода для таких приобретений члены семьи не раскрыли.
ООО «Кузбасс Майнинг» занимается вывозом горной массы угольных предприятий. В декабре 2024 года компания была признана банкротом. В последний раз конкурсное производство было продлено до 27 ноября 2026 года. Кредиторы требуют взыскать с бенефициара ООО Владимира Рычкова 2 млрд руб.
Суд установил, что «объективное банкротство» ООО «Кузбасс Майнинг» наступило с момента его создания в 2017 году из-за недостаточной капитализации и вывода доходов в подконтрольные структуры. Семья Рычковых, как посчитал арбитраж, годами скрывала неплатежеспособность компании и гасила долги за счет других юрлиц. В определении указывается, что после прекращения финансирования в 2023 году активы оказались в собственности аффилированных структур и стали недоступны для взыскания.
Владимир Рычков заявил, что в 2021—2024 годах приобретал имущество для родственников на средства, вырученные от продажи доли в угольных активах (ООО «ХУК» и ООО «Разрез Истокский») на сумму более 2,2 млрд руб. По словам бизнесмена, эти средства являлись его собственными, и он хотел оставить «семейное состояние» близким, так как «жизнь конечна, и неизвестно, сколько еще впереди».
Но суд признал продажу угольных активов незаконной. Согласно его выводам, активы фактически принадлежали «Кузбасс Майнинг», но были оформлены на подконтрольное ООО «ХУК» для сокрытия от кредиторов. Арбитраж решил, что, достигнув финансового благополучия, Владимир Рычков утратил интерес к своей группе компаний и оставил «Кузбасс Майнинг» без поддержки, изъяв все доходы.
В ходе разбирательства было установлено, что имущество в основном оформлялось на внука Владимира Рычкова. Часть же его была передана сыну Александру, который много лет служит в правоохранительных органах. В 2024 году он возглавил следственное управление СКР в Республике Марий Эл, а в октябре 2026-го занял аналогичную должность в Иркутской области. Александр Рычков и его жена, будучи госслужащими, как отмечается в определении арбитражного суда, по закону не могли официально владеть таким количеством активов.
Суд признал, что родственники бизнесмена не контролировали «Кузбасс Майнинг», но участвовали в выводе активов. Оформив на себя имущество, купленное на средства должника, они действовали с «грубой неосторожностью», так как, по мнению суда, в силу родственных отношений не могли не знать о противоправности таких действий и нанесенном кредиторам вреде.
В результате ответчики привлечены к ответственности «в пределах стоимости полученного ими имущества». Это означает, что родственники Владимира Рычкова выплатят не все долги компании, а только сумму переданных им активов, пояснила управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. «Конкурсному управляющему предстоит оценить конкретный перечень имущества, оформленного на сына, внука и сноху, и размер их ответственности будет ограничен стоимостью этих активов»,— комментирует эксперт.
Шансы оспорить решение о привлечении родственников к ответственности крайне малы, считает ведущий юрисконсульт АО «Юрэнергоконсалт» Данил Чендемеров. Практика по таким делам давно устоялась и опирается на разъяснения Верховного суда. По словам господина Чендемерова, договоры дарения, данные реестров и банковские выписки зафиксированы, и оспорить такую доказательственную базу в апелляции будет крайне сложно, поскольку суды этой инстанции принимают во внимание новые факты только в исключительных случаях