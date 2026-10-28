В Ярославле участки во Фрунзенском районе выставили на торги по КРТ
Мэрия Ярославля выставила на электронный аукцион право на комплексное развитие двух незастроенных территорий во Фрунзенском районе. Начальная цена составляет 140,6 млн руб., следует из извещения о торгах.
Общая площадь территорий — 19,65 га. Одна расположена в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина, вторая — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской. Согласно условиям торгов, минимальный объем строительства должен составить 70,1 тыс. кв. м суммарной поэтажной площади зданий.
Заявки на участие принимают до 16 ноября. Аукцион назначен на 26 ноября.
«Ъ-Ярославль» ранее сообщал, что предыдущая попытка найти инвестора для развития территории между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского не состоялась . В октябре 2025 года аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена права на комплексное развитие территории площадью около 25,9 га составляла 233,7 млн руб.