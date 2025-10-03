Аукцион на развитие территории на улице Пожарского не состоялся

Аукцион на право комплексного развития незастроенной территории (КРТ) во Фрунзенском районе Ярославля признан несостоявшимся. Об этом сообщил департамент градостроительства мэрии.

Аукцион был объявлен 8 августа 2025 года и касался участка между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Прием заявок проходил с 1 сентября по 30 сентября 2025 года, но ни одна компания не выразила интереса, заявок не поступило.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена права заключения договора на участке площадью 259 тыс. кв.м составляла 233,7 млн руб. Там можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты.

Антон Голицын