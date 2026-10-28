ГК «Развитие» вложит 8 млрд рублей в проект КРТ на Солнечной в Воронеже

«Ъ-Черноземье» писал, что в декабре 2022 года структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова стала единственным участником торгов на право заключения договора КРТ площадью 6,1 га в Коминтерновском районе (в границах улицы Солнечной, переулка Солнечного и прилегающей к нему территории). Начальная цена контракта составляла 57,9 млн руб., шаг аукциона — 2,8 млн. По условиям договора, рассчитанного до конца 2029 года, застройщику предстояло снести 16 старых двух- и трехэтажек, а также расселить жильцов аварийных домов. Затраты на подготовку территории и социальную инфраструктуру тогда оценивались в 2 млрд руб. Сам Сергей Гончаров оценивал инвестиции в 5–5,5 млрд рублей. Другие участники рынка, включая ДСК, ранее считали проект экономически непривлекательным из-за обременения в виде строительства двух детсадов и ограничений по высотности.