ГК «Развитие» вложит 8 млрд рублей в проект КРТ на Солнечной в Воронеже
8 млрд руб. инвестирует группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова в проект на территории улицы Солнечной, где реализует первый официальный договор о комплексном развитии территорий (КРТ) в Воронеже. Компания представила «Ъ-Черноземье» финансовые параметры и концепцию застройки.
На расселение территории застройщик пока направил 820 млн руб. По его данным, работы по сносу послевоенных «двухэтажек» и расселению жителей начались в 2023 году. Сейчас переселено 500 человек из 176 квартир.
«Ранее этот район характеризовался дефицитом инфраструктуры», — отметил девелопер в комментарии «Ъ-Черноземье». Согласно обновленной концепции, к 2029 году на месте старого жилфонда появится 83 тыс. кв. м недвижимости. Из этого объема 63 тыс. кв. м отведено под жилье — три дома (из множества секций) переменной этажности. Остальные площади займут коммерческие объекты (магазины, кафе, аптеки), парковки и благоустроенные дворы со спортивными и детскими зонами. Отдельным достижением значится строительство детского сада.
«Застройщик возведет объект за собственные средства и безвозмездно передаст на баланс города», — поделились в ГК, подчеркнув, что механизм передачи социального объекта применяется в Воронеже впервые.
«Ъ-Черноземье» писал, что в декабре 2022 года структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова стала единственным участником торгов на право заключения договора КРТ площадью 6,1 га в Коминтерновском районе (в границах улицы Солнечной, переулка Солнечного и прилегающей к нему территории). Начальная цена контракта составляла 57,9 млн руб., шаг аукциона — 2,8 млн. По условиям договора, рассчитанного до конца 2029 года, застройщику предстояло снести 16 старых двух- и трехэтажек, а также расселить жильцов аварийных домов. Затраты на подготовку территории и социальную инфраструктуру тогда оценивались в 2 млрд руб. Сам Сергей Гончаров оценивал инвестиции в 5–5,5 млрд рублей. Другие участники рынка, включая ДСК, ранее считали проект экономически непривлекательным из-за обременения в виде строительства двух детсадов и ограничений по высотности.