ГК «Развитие» потратила на расселение «Солнечного квартала» в Воронеже 820 млн

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова завершила основной этап расселения в проекте комплексного развития территории (КРТ) — в переулке Солнечный и на улице Солнечная. Объем инвестиций в этот процесс составил 820 млн руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Из 191 жилого помещения в 14 многоквартирных домах освобождено 176, или почти 90%. Общая площадь расселенных квартир составила 6,8 тыс. кв. м из 7,6 тыс. кв. м.

Как пояснили «Ъ-Черноземье», квартиры жителям предоставляются в жилых комплексах застройщика, в том числе в Коминтерновском районе (ЖК «Никитинские сады» и «Галактика» в районе Подгорного, недалеко от северной объездной дороги).

Проект стартовал в 2023 году после решения администрации Воронежа о передаче права КРТ. Инвестором выступило ООО «Град-Развитие» (входит в ГК «Развитие»), которое взяло на себя не только расселение жителей, но и подготовку участка и строительство инфраструктуры. Изначально затраты на подготовку территории и социальную инфраструктуру были оценены в 2,05 млрд руб.

На этой территории могут возвести 83 тыс. кв. м недвижимости, из которых 63 тыс. кв. м придется на жилье. Также за счет инвестора появится детский сад на 260 мест. Компания займется расселением ветхого фонда (7,5 тыс. кв. м) и реконструкцией инженерных сетей.

«Это первый официальный договор КРТ в истории Воронежа, и мы очень серьезно к нему относимся»,— отметили в ГК «Развитие». Срок действия соглашения — до конца 2029 года, но «расселение идет уверенно и без задержек».

ГК «Развитие» реализует в Воронеже шесть проектов развития застроенных территорий (РЗТ, отличается тем, что предполагает расселение исключительно жилфонда, не включая промзоны или неиспользуемые земли) и КРТ общей площадью около 40 га, которые охватывают более 100 жилых домов.

Среди них — участки в границах Ракетного переулка, улиц Славы, 45-й Стрелковой Дивизии и Московского проспекта; переулка Вишневого и улицы Чапаева (завершен досрочно); улиц Кулибина, Ленинского проспекта и Героев Стратосферы; территории у Ленинградской; переулка Солнечный, улиц Солнечная и 45-й Стрелковой Дивизии; а также участок на улицах Димитрова, Обручева, Окружной и Ржевской.

В прошлом году девелопер запланировал строительство 14-этажного ЖК «Эклипс» на Набережной, однако столкнулся с сопротивлением жителей. Заведено несколько административных дел.

Анна Швечикова