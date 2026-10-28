В оперштабе Кубани объяснили введение режима повышенной готовности из-за мусора в Сочи

Как пояснили в краевой администрации, часть объектов обращения с отходами исчерпала вместимость и переведена в режим площадок временного накопления, другие нуждаются в реконструкции. Введение режима повышенной готовности дает властям правовые основания для использования действующих полигонов, чтобы сохранить существующую схему движения отходов, не допустить сбоев в графиках вывоза мусора и ухудшения санитарного состояния территорий.