В оперштабе Кубани объяснили введение режима повышенной готовности из-за мусора в Сочи
В Сочи и еще девяти муниципалитетах Краснодарского края с 22 октября действует режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Решение, как объяснили в оперштабе Кубани, позволит региональным властям использовать существующие полигоны на время реконструкции объектов и оформления разрешительной документации.
Как пояснили в краевой администрации, часть объектов обращения с отходами исчерпала вместимость и переведена в режим площадок временного накопления, другие нуждаются в реконструкции. Введение режима повышенной готовности дает властям правовые основания для использования действующих полигонов, чтобы сохранить существующую схему движения отходов, не допустить сбоев в графиках вывоза мусора и ухудшения санитарного состояния территорий.
Режим будет действовать до завершения реконструкции полигонов, оформления необходимых разрешений и создания новых комплексов по переработке отходов. В регионе ведется работа по созданию десяти таких объектов.
Помимо Сочи, режим введен в Новороссийске, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах. В администрации края подчеркнули, что решение не предполагает приостановки вывоза мусора: отходы продолжат регулярно вывозить по действующим маршрутам.
После оформления необходимых документов мусор, размещенный на площадках временного накопления, направят на захоронение с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований.