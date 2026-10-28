В Госдуме предложили разрешить военным МЧС защищаться огнестрельным оружием

Порядок применения оружия также описан в законопроекте. В нем значится, что военнослужащий «действует учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действия лиц, в отношении которых применяется огнестрельное оружие». Среди конкретных деталей обстановки, в частности, упомянуты попытки приблизиться к военнослужащим с холодным оружием или «предметами, с помощью которых может быть нанесено телесное повреждение», а также попытки потенциального злоумышленника «прикоснуться к оружию военнослужащего». При этом запрещается огонь на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и «очевидно» несовершеннолетних. За исключением случаев, когда они участвуют в вооруженном или групповом нападении на сотрудников МЧС и их родственников.