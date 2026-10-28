В Госдуме предложили разрешить военным МЧС защищаться огнестрельным оружием
Депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли законопроект, возлагающий на военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС обязанности по защите коллег по министерству и их родственников. Для осуществлениях подобных задач инициативой предлагается наделить их правом на применение огнестрельного оружия.
Поправки вносятся в федеральный закон «О гражданской обороне», который уже накладывает на военнослужащих МЧС обязательства по пресечению угроз от БПЛА. Новый документ предлагает наделить их правом на применение огнестрельного оружия при целом ряде условий, в том числе для защиты сотрудников министерства и их родственников. При этом в законе прописано, что стрельба может оказываться для остановки транспорта и обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью охраняемых лиц.
Спасательные воинские формирования МЧС — это специальные подразделения министерства, которые, в отличие от пожарно-спасательных частей, укомплектованы военнослужащими. Эти формирования выполняют задачи гражданской обороны, в том числе в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.
Среди легальных целей для открытия огня в документе также значится «отражение вооруженного или группового нападения на сопровождаемые транспортные средства», охраняемые МЧС. Эта деталь объяснена в пояснительной записке: «МЧС России осуществляет доставку грузов натуральной помощи для населения в зоне проведения специальной военной операции, в связи с чем необходимо вооруженное сопровождение таких грузов».
Порядок применения оружия также описан в законопроекте. В нем значится, что военнослужащий «действует учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действия лиц, в отношении которых применяется огнестрельное оружие». Среди конкретных деталей обстановки, в частности, упомянуты попытки приблизиться к военнослужащим с холодным оружием или «предметами, с помощью которых может быть нанесено телесное повреждение», а также попытки потенциального злоумышленника «прикоснуться к оружию военнослужащего». При этом запрещается огонь на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и «очевидно» несовершеннолетних. За исключением случаев, когда они участвуют в вооруженном или групповом нападении на сотрудников МЧС и их родственников.
Летом «Ведомости» писали о прохождении аналогичной инициативой правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Тогда, по данным издания, кабмин отметил в отзыве, что предлагаемые военнослужащим МЧС полномочия превышают те, что имеются у сотрудников полиции, и предложил авторам законопроекта закрепить за военнослужащими обязанность «стремиться к минимизации любого ущерба». Это требование нашло отражение во внесенном сегодня варианте законопроекта.