Номинированного на «Оскар» иранского режиссера заочно приговорили к пяти годам тюрьмы
Тегеранский революционный суд заочно приговорил всемирно известного режиссера Джафара Панахи к пяти годам и одному месяцу тюремного заключения с конфискацией имущества, сообщает Variety. Господину Панахи также запретили в течение двух лет пользоваться соцсетями и выезжать из страны.
Официальные обвинения по делу власти не обнародовали. По словам адвоката, находящийся в стране 66-летний кинематографист узнал о решении суда случайно, после того как столкнулся с блокировкой своих банковских счетов. На данный момент господин Панахи остается на свободе. Ранее он заявлял о нежелании покидать Иран даже с учетом того, что ему грозит тюремное заключение.
Новый приговор дополнил список ограничений, с которыми, как говорят его защитники, режиссер сталкивается на протяжении многих лет из-за своего творчества и политических взглядов. Еще в 2010 году режиссер был приговорен к шести годам тюрьмы и 20-летнему запрету на съемку фильмов, написание сценариев, общение с прессой и выезд за границу. В 2025 году он был приговорен к году тюремного заключения. Однако в общей сложности по разным делам он провел в тюрьме меньше года.
Несмотря на оказываемое на него давление, режиссер продолжал снимать. Его картина «Это была просто случайность» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне в 2025 году.
Господин Панахи — обладатель «Золотого медведя», «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого льва». В этом году он был номинирован на премию «Оскар» за лучший сценарий к драме «Простая случайность».