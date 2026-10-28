Номинированного на «Оскар» иранского режиссера заочно приговорили к пяти годам тюрьмы

Официальные обвинения по делу власти не обнародовали. По словам адвоката, находящийся в стране 66-летний кинематографист узнал о решении суда случайно, после того как столкнулся с блокировкой своих банковских счетов. На данный момент господин Панахи остается на свободе. Ранее он заявлял о нежелании покидать Иран даже с учетом того, что ему грозит тюремное заключение.