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СпортФутбол

Мадридский «Реал» извинился перед китайским народом за скандал с Мбаппе

Мадридский «Реал» принес извинения народу Китая за инцидент с французским нападающим команды Килианом Мбаппе. Заявление опубликовано на сайте футбольного клуба.

Bruna Casas / Reuters

«Наш клуб питает глубокое уважение к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение к мадридскому ''Реалу''»,— говорится в сообщении. Также отмечается, что команда присоединяется к «публичным извинениям» игрока.
26 октября в социальных сетях завирусился ролик, в котором форвард отвечает на вопрос о любимом меме с собой. Мбаппе рассказал, что его «очень смешит картинка, где его лицо наложено на лицо китайского диктатора». Нападающий говорил про Мао Цзэдуна.
В Китае слова футболиста посчитали неуважением. В ответ на высказывание француза местные бренды прекратили с ним сотрудничество. Из новостных приложений Центрального телевидения были удалены материалы, в которых упоминался Мбаппе, а Медиакорпорация Китая приостановила трансляцию матчей чемпионата Испании.
Мбаппе принес извинения всем, «кого задели его слова», а также подчеркнул, что его «комментарий был неверно истолкован». Президент La Liga Хавьер Тебас от имени организации извинился перед Китаем. По его словам, «чей-то отдельный поступок не должен нанести вред более чем 20 испанским клубам, участвующим в профессиональных турнирах, а также миллионам китайских болельщиков».
Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Мао не покажется».
«Реал»
Футбол
Китай

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент