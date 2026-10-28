Мадридский «Реал» извинился перед китайским народом за скандал с Мбаппе

Мбаппе принес извинения всем, «кого задели его слова», а также подчеркнул, что его «комментарий был неверно истолкован». Президент La Liga Хавьер Тебас от имени организации извинился перед Китаем. По его словам, «чей-то отдельный поступок не должен нанести вред более чем 20 испанским клубам, участвующим в профессиональных турнирах, а также миллионам китайских болельщиков».