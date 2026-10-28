В Кизильском округе ввели особый режим из-за пожаров

С начала сезона в округе ликвидировано 118 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. За прошлые сутки на землях лесного фонда ликвидировано одно возгорание на площади 4,9 га. А за неделю зарегистрировано четыре пожара на площади 51,3 га. Во время действия особого режима строго запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы.