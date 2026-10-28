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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Южный Урал

В Кизильском округе ввели особый режим из-за пожаров

За прошлые сутки здесь ликвидировали возгорание на площади 5 га
На территории Кизильского муниципального округа с 27 октября действует особый противопожарный режим в связи с участившимися возгораниями. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области.
С начала сезона в округе ликвидировано 118 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. За прошлые сутки на землях лесного фонда ликвидировано одно возгорание на площади 4,9 га. А за неделю зарегистрировано четыре пожара на площади 51,3 га. Во время действия особого режима строго запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы.
Виталина Ярховска