«Сбербанк» не зафиксировал оттока средств после атаки БПЛА на ЦОД

«Мы предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы Сбера... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого»,— сказал господин Скворцов (цитата по «РИА Новости»).