«Сбербанк» не зафиксировал оттока средств после атаки БПЛА на ЦОД
«Сбербанк» предпринимает все меры для защиты своих центров обработки данных (ЦОД), заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. По его словам, атака на ЦОДы «Сбера» не отразилась на оттоке средств физлиц.
«Мы предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы Сбера... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого»,— сказал господин Скворцов (цитата по «РИА Новости»).
В ночь на 14 октября БПЛА атаковали строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове Саратовской области. Характер повреждений и ущерб не раскрывались. Помимо этого в октябре были атакованы три ЦОДа «Яндекса» и один центр VK. Кремль говорил, что власти работают над вопросами защиты центров обработки данных.