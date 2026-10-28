Троих бывших полицейских в Сочи осудили за превышение полномочий

Николай Клименко, Руслан Хатхоху и Георгий Каракян признаны виновными по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии обвинения, в январе 2025 года сотрудник патрульно-постовой службы Георгий Каракян во время проверки автомойки в Сочи обнаружил гражданина Таджикистана, который мыл автомобили. При этом его патент разрешал работать разнорабочим, а в Краснодарском крае на 2025 год действовал запрет на трудоустройство иностранных граждан с такими патентами в сфере мойки автомобилей.