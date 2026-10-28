Троих бывших полицейских в Сочи осудили за превышение полномочий
Адлерский районный суд Сочи приговорил троих бывших полицейских к трем с половиной годам лишения свободы каждого за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Николай Клименко, Руслан Хатхоху и Георгий Каракян признаны виновными по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии обвинения, в январе 2025 года сотрудник патрульно-постовой службы Георгий Каракян во время проверки автомойки в Сочи обнаружил гражданина Таджикистана, который мыл автомобили. При этом его патент разрешал работать разнорабочим, а в Краснодарском крае на 2025 год действовал запрет на трудоустройство иностранных граждан с такими патентами в сфере мойки автомобилей.
Полицейский доставил мужчину в отдел для проверки документов и оформления административного нарушения. В это время командиру взвода Николаю Клименко позвонил знакомый представитель власти и попросил не привлекать иностранца к ответственности. После этого заместитель командира роты Руслан Хатхоху, действуя по договоренности с Клименко, распорядился не составлять протокол. В результате выявленное нарушение не было оформлено.
Материалы в отношении представителя власти, обратившегося к полицейским, выделены в отдельное производство.
В суде подсудимые вину не признали, заявив, что обстоятельства, изложенные в обвинении, не соответствуют действительности. Суд назначил каждому по три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запретил занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение двух лет.
Николай Клименко и Руслан Хатхоху взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.