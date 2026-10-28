— Уважаемый Игорь Иванович! В день вашего юбилея примите самые искренние поздравления от меня лично и всех красноярцев! Ваши профессиональный опыт, энергия и преданность делу служат надежной опорой для жителей Приангарья. Под вашим руководством регион уверенно развивается, решая масштабные задачи в экономике и социальной сфере и справляясь с современными вызовами. Рад тому, что соседство Красноярского края и Иркутской области — это годы тесного сотрудничества и взаимной поддержки. Уверен, что впереди у нас много совместных добрых дел и проектов. Желаю вам сибирского здоровья, бодрости духа и новых достижений на благо Иркутской области и всей России. Пусть рядом всегда будут близкие люди и команда единомышленников! Крепко жму руку, губернатор Красноярского края М. М. Котюков.