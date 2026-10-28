Подростка в Ижевске будут судить за покушение на сбыт наркотиков
У учащегося изъяли почти 30 г запрещенного вещества
В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего учащегося учреждения среднего профессионального образования, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.
По версии следствия, подросток приобретал наркотические вещества через социальные сети для дальнейшего распространения с целью заработка. Его задержали 9 июля на улице Союзной в Ижевске. При личном досмотре у него изъяли наркотическое вещество общей массой 29,99 г.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако для несовершеннолетних действуют специальные ограничения при назначении наказания.