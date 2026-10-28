Подростка в Ижевске будут судить за покушение на сбыт наркотиков

По версии следствия, подросток приобретал наркотические вещества через социальные сети для дальнейшего распространения с целью заработка. Его задержали 9 июля на улице Союзной в Ижевске. При личном досмотре у него изъяли наркотическое вещество общей массой 29,99 г.