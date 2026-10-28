— Дорогой Михаил Леонидович! Когда-то Вы позвали меня, выпускника Московской академии хореографии, в Ваш класс, в Большой театр. Поделились со мной этим Домом, поделились своим искусством, опытом, вниманием, подготовили со мной множество партий, отдали часть себя. Это бесценный дар. Вас часто называют «живая легенда», и это действительно так. Вы — одна из тех опор, на которых десятилетиями держится — и долго еще простоит! — наше искусство, наше дело. Не только потому, что Вы потрясающий танцовщик и выдающийся педагог. Для меня Вы образец Чести и высокой преданности своему призванию. Человек, с которым сверяешь себя и в творчестве, и в жизни. «Танцуй с холодной головой, чувствуй пальцы под собой» — так Вы обычно напутствуете перед спектаклем. Сегодня, когда в Большом дают в Вашу честь «Ромео и Джульетту», буду танцевать с холодной головой и с огромной любовью к Вам! С юбилеем! Крепкого здоровья и многая лета! Ваш Влад.