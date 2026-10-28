Мантуров: поставки самолета Ил-114–300 могут начаться с декабря
Первые поставки регионального самолета Ил-114–300 авиакомпаниям возможны в декабре 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете федерации.
Господин Мантуров также рассказал о планах по другим самолетам. По его словам, сертификацию МС-21 и SJ-100 планируется завершить в 2027 году. В том же году эти лайнеры должны получить первые эксплуатанты.
Первый вице-премьер отдельно упомянул Ту-214 и вертолеты. «В Казани расширяем мощности для серийного выпуска Ту-214. Активная работа ведется и по вертолетам „Ансат“, Ми-38 и Ми-171А3»,— уточнил он (цитата по ТАСС).
Лайнер Ил-114-300 разработан авиационным комплексом ПАО «Ил» (входит в ОАК, которая находится в составе «Ростеха»). Это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Дальность полета — свыше 1,4 тыс. км, лайнер рассчитан на 66 человек.