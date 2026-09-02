Следствие налетело на дроны

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела основателя ГК «Эфко» Валерия Кустова и топ-менеджеров предприятия о предполагаемых хищениях при поставках дронов для армии. По версии МВД, произведенные для военных беспилотники стоимостью свыше 3 млрд руб. не соответствовали заявленному техзаданию и тактико-техническим характеристикам. Защита утверждает, что проведенные Минобороны испытания доводы следствия опровергают. Тем не менее поставщики выразили готовность вернуть в бюджет выделенные на БПЛА средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Кустова суд не отпустил из СИЗО даже под залог 3 млрд руб.

Фото: пресс-служба ГК «ЭФКО» Валерия Кустова суд не отпустил из СИЗО даже под залог 3 млрд руб.

Фото: пресс-служба ГК «ЭФКО»

Детали начатого еще весной расследования были обнародованы на заседании Мосгорсуда 2 сентября. В ходе него рассматривались жалобы на арест основателя ГК «Эфко» миллиардера Валерия Кустова, гендиректора и акционера УК «Эфко» Евгения Ляшенко, заместителя директора по развитию ГК Екатерины Кустовой (невестка Валерия Кустова), замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллы Половчени, а также директора по стратегическому развитию белгородского «Эфко» Владислава Романцева.

Все они были арестованы Мещанским судом столицы в конце июля по ходатайству следственного департамента (СД) МВД, предъявившего фигурантам обвинение в растрате и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину они не признали.

В рамках того же расследования СД МВД отпустил под подписку о невыезде по состоянию здоровья гендиректора компании ООО «ОптТорг» Александра Гудкова. Гендиректор ООО «Транспорт будущего Самара» Илья Сидоров был помещен под домашний арест, а экс-глава компании ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, некоторое время пробыв в СИЗО, оказался на свободе. Подписку о невыезде ему могли избрать после заключения с прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве.

Первый эпизод дела касается полученной в марте 2025 года компанией «Транспорт будущего Самара» субсидии от Минпромторга в размере 88,495 млн руб. Деньги, как полагает МВД, были выделены на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольным господину Кустову ООО «ОптТорг». При этом на момент подачи заявки о возмещении расходов «Транспорт будущего Самара» не имел сертификата производителя БПЛА. Эти действия следствие трактовало как растрату.

Основное же обвинение в хищении путем мошенничества более 3 млрд руб. касается трех заключенных в 2024 году Минобороны контрактов с «ОптТоргом» на поставку в войска 375 комплексов БПЛА.

По версии следствия, они оказались непригодны для использования в ходе СВО, так как произведенная ООО «Транспорт будущего» (ранее входило в ГК «Эфко») продукция не соответствовала заявленным требованиям технического задания и тактико-техническим характеристикам (ТТХ), согласно которым дрон должен был выдерживать полезную нагрузку до 50 кг и летать на расстояние до 20 км с передачей видеоизображения.

На заседании Мосгорсуда защита Валерия Кустова и Евгения Ляшенко утверждала, что само событие преступления не доказано, а суд отправил бизнесменов в СИЗО, исходя только из предположений следствия. Так, адвокат миллиардера Вячеслав Феоктистов заявил, что в материалах дела нет какого-либо технического исследования, а также заключения экспертизы. «Только после этого можно было бы говорить, что имеется какое-то событие преступления и действиями моего подзащитного причинен ущерб»,— заявил защитник.

По словам адвокатов, лишь после ареста акционеров и топ-менеджеров «Эфко» следствие назначило по делу экспертизу. При этом незадолго до возбуждения дела, 13 мая 2026 года, Минобороны составило акт по результатам испытаний беспилотников, в котором констатировало отсутствие претензий по качеству поставленных дронов и указало, что ТТХ изделия «соответствуют техзаданию». Защитники фигурантов ходатайствовали о приобщении вышеназванного документа, однако суд просьбу отклонил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АО «УК "Эфко"» Евгений Ляшенко (фото 2020 года)

Фото: Пресс-служба ГК ЭФКО Гендиректор АО «УК "Эфко"» Евгений Ляшенко (фото 2020 года)

Фото: Пресс-служба ГК ЭФКО

В ходе процесса также прозвучало, что выделенная Минпромторгом субсидия в размере 88,4 млн в мае 2026 года была возвращена министерству, а руководство компании—производителя дронов «Транспорт будущего» направило обращение на имя министра обороны, в котором просило принять поставленные беспилотники в войска в качестве гуманитарной помощи «с полным возвратом полученных денежных средств в размере 3 млрд 58 млн 800 тыс. руб.» в течение десяти дней после предоставления военным ведомством реквизитов.

Настаивая на освобождении фигурантов из-под стражи, адвокаты называли голословными выводы суда о том, что, находясь на свободе, они могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или же помешать расследованию, отмечая, что фигурантам инкриминируется преступление в сфере предпринимательской деятельности, а арест по данной категории дел запрещен, что Мещанским судом было оставлено без оценки.

Ссылаясь на множество положительных характеристик и «безупречную» репутацию господина Кустова и наличие у него госнаград, его защита просила освободить бизнесмена под залог в размере 3 млрд руб., домашний арест или запрет определенных действий. При этом адвокат Феоктистов апеллировал к тому, что при избрании 65-летнему подзащитному меры пресечения суд не учел наличие у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, в числе которых заболевание сердца.

«Суд в своем решении не привел, на каком основании медицинские документы об этих заболеваниях не были учтены»,— подчеркнул защитник. Добавив, что в условиях СИЗО его подзащитный не сможет получить необходимое лечение, адвокат призвал «исправить судебную ошибку» и освободить бизнесмена.

Трое адвокатов господина Ляшенко, в свою очередь, просили о домашнем аресте для бизнесмена, а также предлагали залог в 100 млн руб. По их словам, господину Ляшенко было известно о начатом еще весной расследовании, по которому он изначально проходил свидетелем, однако он не скрылся, а потому нет оснований считать, что это произойдет теперь.

Адвокат Елена Нахтигаль заявила, что арест опытного топ-менеджера, который более 20 лет занимает должность гендиректора в управляющей компании «Эфко», негативно сказывается на деятельности более 70 организаций с 20 тыс. сотрудников, которые входят в ГК.

«Непосредственно под контролем Евгения Васильевича находились такие стратегические для страны проекты, как строительство и запуск нескольких заводов, и сейчас компания столкнулась с проблемой замены эффективного управленца»,— привела она аргумент.

Ее коллега Игорь Татарович добавил, что с начала СВО «Эфко» оказала гуманитарную помощь на сумму более 1 млрд руб. и продолжает ее оказывать. «Компания "Эфко" внесла более 30 млрд руб. собственных средств в развитие БПЛА, что не идет ни в какое сравнение с вменяемым ущербом»,— заявил защитник.

Сам Евгений Ляшенко заверил, что готов по первому вызову являться к следователю и «ни в коей мере» не будет препятствовать расследованию. В свою очередь, господин Кустов к своей мере пресечения отнесся философски. «Я, конечно, был бы рад под домашний арест, но как вы решите!» — ответил он на вопрос судьи. Мосгорсуд в освобождении фигурантов отказал.

Мария Локотецкая