В Сочи из оборота изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя
В Сочи с начала 2026 года из торгового оборота изъяли более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в администрации города.
Всего сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами провели около 830 мониторинговых мероприятий. Проверки были направлены на выявление продажи спиртного без необходимых документов и лицензий, а также алкоголя с признаками подделки.
С предпринимателями проводилась разъяснительная работа о рисках и ответственности за незаконную торговлю. Изъятая продукция будет утилизирована по решению суда.
В администрации Сочи призвали жителей и туристов не приобретать алкоголь с рук, на рынках и в стихийных торговых точках.