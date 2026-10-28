Александр Фокин стал единственным кандидатом на пост ректора ГИТИСа
Ученый совет Российского института театрального искусства (ГИТИС) провел заседание, участники которого утвердили список кандидатов на должность ректора. Единственным претендентом стал нынешний исполняющий обязанности (и. о.) ректора ГИТИСа Александр Фокин, сообщили ТАСС в вузе.
«По итогам открытого голосования кандидатура Александра Фокина единогласно включена в список кандидатов»,— рассказали в ГИТИСе. Выборы ректора состоятся 8 декабря.
Александру Фокину 38 лет, он возглавляет управление театров департамента культуры Москвы. С 2021 года — декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. В начале сентября господина Фокина назначили и. о. ректора вуза. С 2016 года ГИТИСом руководил Григорий Заславский.