Александр Фокин стал единственным кандидатом на пост ректора ГИТИСа

Ученый совет Российского института театрального искусства (ГИТИС) провел заседание, участники которого утвердили список кандидатов на должность ректора. Единственным претендентом стал нынешний исполняющий обязанности (и. о.) ректора ГИТИСа Александр Фокин, сообщили ТАСС в вузе.