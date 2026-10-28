Сеул заявил о возможном разрыве дипотношений с Киевом
Отношения Украины с одним из ее азиатских союзников, Южной Кореей, продолжают стремительно деградировать. На фоне разногласий, возникших еще в сентябре из-за раскрытия Киевом конфиденциальной информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу, Южная Корея отозвала с Украины восемь дипломатов.
Об отзыве восьми дипломатов с Украины объявил лично глава МИДа Южной Кореи Чо Хён 27 октября. Министр обосновал решение тем, что Киев пока так и не предпринял шагов для разрешения конфликтной ситуации, добавив, что отзыв персонала частично связан с российскими воздушными ударами по украинской столице.
Кроме того, глава южнокорейского МИДа признал, что в Сеуле не исключают и полного разрыва дипломатических отношений с Киевом. «Я поддерживаю постоянный контакт с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее урегулировать этот вопрос. Но если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть»,— заявил министр в ответ на вопрос одного из парламентариев, угрожает ли конфликт дипломатическим отношениям с Украиной.
Беспрецедентно громкий скандал в отношениях Киева и Сеула произошел из-за публичного заявления украинского президента Владимира Зеленского. В сентябре, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, он прямо с трибуны сообщил всему миру, что двое северокорейских военных, которых ВСУ удалось взять в плен в январе 2025 года, были переданы в соответствии с их собственными пожеланиями Южной Корее.
В Сеуле возмутились разглашением этих данных: между лидерами двух стран была договоренность о полной конфиденциальности по этому вопросу — как ради безопасности самих военнослужащих и их семей, остающихся в КНДР, так и по причине нежелания Сеула лишний раз злить Пхеньян. Но еще сильнее южнокорейскую сторону возмутила дальнейшая реакция Украины на эти претензии. В Киеве заявили, что ни о чем с Сеулом не договаривались. «Никакой договоренности (о том, чтобы сохранить перевод военнопленных в тайне.— “Ъ”) не было»,— написал 25 сентября в соцсетях советник Зеленского Дмитрий Литвин. А затем в одном из интервью он добавил: «Из всей этой истории — а она долгая и подробная — мы сообщили лишь тот факт, что их отправили в Южную Корею».