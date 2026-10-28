Водителям в Москве посоветовали сменить шины на зимние в ближайшие выходные

«В субботу и воскресенье среднесуточная температура уже в принципе близка к 5 градусам. Может быть, уже стоит записываться на шиномонтаж, тем более будет уже 1 ноября»,— пояснила госпожа Макарова. Она добавила, что в ближайшее время водителям придется внимательнее следить за прогнозами погоды.