Водителям в Москве посоветовали сменить шины на зимние в ближайшие выходные
Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова посоветовала автомобилистам Московского региона сменить шины на зимние в ближайшие выходные — 31 октября и 1 ноября. Об этом синоптик рассказала ТАСС.
«В субботу и воскресенье среднесуточная температура уже в принципе близка к 5 градусам. Может быть, уже стоит записываться на шиномонтаж, тем более будет уже 1 ноября»,— пояснила госпожа Макарова. Она добавила, что в ближайшее время водителям придется внимательнее следить за прогнозами погоды.