«Свет реагирует на сердцебиение посетителей»
Анна Минакова — о новом проекте Edra и Swarovski
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Edra и Swarovski недавно представили любопытный совместный проект. Предметы мебели Edra сняли в интерьерах Swarovski Kristallwelten — знаменитого музея «Кристальные миры» в австрийском Ваттенсе. Их разместили среди произведений современного искусства.
Сотрудничество двух компаний началось ещё в 2001 году, когда Edra представила диван Flap дизайнера Франческо Бинфаре, покрытый 750 тыс. кристаллов Swarovski. Для него разработали специальную обивку на основе кевлара, на которую кристаллы закреплялись термическим способом. Впечатляет и стоимость такого дивана — она составляет $180 тыс. Впоследствии появилась целая коллекция мебели с кристаллами Swarovski, включая кресла Getsuen и диван Tatlin.
Новый проект Edra и Swarovski заодно напомнил об одном из самых необычных частных музеев Европы. Swarovski Kristallwelten открыли в 1995 году к столетию компании по проекту австрийского художника Андре Хеллера. Он придумал целую легенду о великане, который путешествовал по миру, собирая сокровища и чудеса, а затем поселился в Тироле. Поэтому вход в музей представляет собой огромную покрытую травой голову великана с глазами из кристаллов и водопадом, льющимся изо рта, а сама экспозиция скрыта под землей. Её концепция вдохновлена историческими кунсткамерами, прежде всего знаменитой коллекцией замка Амбрас XVI века.
Сегодня это 18 «Комнат чудес», созданных художниками, дизайнерами и архитекторами. Здесь можно увидеть работы Сальвадора Дали, Энди Уорхола и Ники де Сен-Фалль, зеркальную комнату Яеи Кусамы с вращающейся хрустальной люстрой, световую инсталляцию Джеймса Таррелла, фантастическую архитектуру Ли Буль, знаменитую паутину из красных нитей Тихару Сиоты с вплетенными кристаллами. Есть и зеркальный купол из 595 зеркал с музыкой Брайана Ино, и инсталляция Рафаэля Лосано-Эммера из 7 тыс. кристаллов, свет которых реагирует на сердцебиение посетителей.