«Свет реагирует на сердцебиение посетителей»

Новый проект Edra и Swarovski заодно напомнил об одном из самых необычных частных музеев Европы. Swarovski Kristallwelten открыли в 1995 году к столетию компании по проекту австрийского художника Андре Хеллера. Он придумал целую легенду о великане, который путешествовал по миру, собирая сокровища и чудеса, а затем поселился в Тироле. Поэтому вход в музей представляет собой огромную покрытую травой голову великана с глазами из кристаллов и водопадом, льющимся изо рта, а сама экспозиция скрыта под землей. Её концепция вдохновлена историческими кунсткамерами, прежде всего знаменитой коллекцией замка Амбрас XVI века.