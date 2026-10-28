Фармацевт из него получился лучше, чем солдат. Микстуру Пембертон создал сам из листьев коки, дамианы, мексиканского аналога и жженого сахара. Лекарство оказалось отличным успокоительным. 8 мая 1886 года патентованное средство появилось в продаже в Атланте. Аптекари предлагали его как напиток для воздержания. В Джорджии царил сухой закон, и любителям выпить успокоительное было кстати. Так что новое средство встретили на ура.