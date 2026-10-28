«Фармацевт из него получился лучше, чем солдат»
Павел Шинский — о том, как раненый подполковник придумал Coca-Cola
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Джон Тит Пембертон был фармацевтом по образованию и подполковником по выслуге. Впрочем, военная карьера не задалась. Армия Конфедерации проиграла Гражданскую войну, а сам Пембертон вернулся домой с сабельной раной и постоянными болями, которые глушил морфием, да так активно, что вскоре ему потребовалось средство от зависимости.
Фармацевт из него получился лучше, чем солдат. Микстуру Пембертон создал сам из листьев коки, дамианы, мексиканского аналога и жженого сахара. Лекарство оказалось отличным успокоительным. 8 мая 1886 года патентованное средство появилось в продаже в Атланте. Аптекари предлагали его как напиток для воздержания. В Джорджии царил сухой закон, и любителям выпить успокоительное было кстати. Так что новое средство встретили на ура.
Сам Пембертон, увы, от зависимости так и не избавился и умер нищим. Вскоре и коку из рецепта убрали. Но легенду было уже не стереть.