«Теперь цены должны быть обоснованы»
Дмитрий Буткевич — о коллекционерах, которые перестали платить за имя
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Сайт Artprice опубликовал отчет о рынке искусства за прошедший сезон — с июня 2025-го по июнь 2026-го. Как пишут коллеги, в начале рассматриваемого периода было немало поводов для беспокойства. В ряде крупных галерей шла реструктуризация, напряженность на Ближнем Востоке усиливалась, а сопутствующие каждой сделке расходы — от транспортировки и страхования до таможенных пошлин — становились все более обременительными.
Все указывало на то, что сезон пройдет в напряженной обстановке и, возможно, даже приведет к спаду торговой активности.
Однако рынок пошел по иному пути. В отчетный период произведения современных художников продавались на аукционах с беспрецедентной интенсивностью: шестой год подряд количество проданных лотов ставит рекорды. От крупнейших нью-йоркских аукционных домов до региональных площадок, от Гонконга до Сеула — произведения современного искусства находили покупателей в сотнях городов по всему миру.
Даже в разгар коррекции рынка коллекционеры не прекратили покупать. Они изменили сам подход к приобретениям.
Основная мысль: теперь цены должны быть обоснованы. Активность на рынке остается высокой, однако цены уже не так часто достигают пиковых значений, наблюдавшихся во время постпандемийного бума, — или даже уровней, зафиксированных десять лет назад. Коллекционеры стали более разборчивыми, они не спешат с покупками и легче отказываются от сделок. Они готовы предлагать высокие суммы только за те произведения, чья редкость и историческая значимость оправдывают подобные вложения.
Даже самые именитые авторы не застрахованы от такой переоценки.
Например, судьба скульптуры Джеффа Кунса «Людовик XIV»: в 2015 году она была продана за $10,8 млн, а в 2026 году, вновь появившись на торгах, ушла за $8,6 млн. Эта разница в цене ничуть не ставит под сомнение значимость художника для истории современного искусства. Это служит напоминанием, что ценность произведения искусства пересматривается каждый раз, когда оно выставляется на аукцион, и что громкое имя автора вовсе не гарантирует постоянного роста цены.