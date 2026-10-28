Основная мысль: теперь цены должны быть обоснованы. Активность на рынке остается высокой, однако цены уже не так часто достигают пиковых значений, наблюдавшихся во время постпандемийного бума, — или даже уровней, зафиксированных десять лет назад. Коллекционеры стали более разборчивыми, они не спешат с покупками и легче отказываются от сделок. Они готовы предлагать высокие суммы только за те произведения, чья редкость и историческая значимость оправдывают подобные вложения.