«Рано или поздно нынешний хозяин Белого дома уйдет на пенсию»
Дмитрий Гронский — о падении продаж Porsche
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Компания Porsche подвела итог первым девяти месяцам 2026 года. Немецкий автопроизводитель сообщил о выручке в €25,28 млрд и операционной прибыли в €1,74 млрд при операционной рентабельности 6,9%. Несмотря на сложные рыночные условия, компания повысила операционный возврат по продажам по сравнению с 2025 годом. Плюс приличную сумму принесла продажа долей в компаниях Bugatti Rimac и Rimac Group.
Между тем продажи автомобилей относительно первых трех кварталов 2025 года снизились на 16%, что, конечно же, очень много. Среди основных причин — падение интереса к продукции бренда на китайском рынке. Второе — это реализация стратегии Value over Volume, то есть стремление продать меньше автомобилей, но за большие деньги, что в принципе правильно.
Практически все немецкие компании уже давно поняли, что массовый сегмент надо без боя уступить китайцам и сосредоточиться на выпуске машин, больших и по габаритам, и по цене. Что касается падающего спроса на электромобили, сегодня он составляет без малого четверть. Электрический Macan активно покупали на старте продаж из желания стать первыми обладателями новинки, но сегодня все больше клиентов говорят, что хотели бы видеть эту модель с бензиновым мотором.
Еще одна проблема, на которой из соображений политкорректности не делался упор в финансовом отчете за девять месяцев, но которая активно обсуждалась, — это трамповские ввозные пошлины. В 2026 году уже действует тариф на импорт европейских автомобилей в США — это пошлина в размере 15%, которая добавляется к базовой ставке в 2,5%. В 2026 году Porsche уплатила уже примерно €500 млн этих пошлин.
Однако от строительства завода в США, в отличие от Audi, которая решила построить в штате Джорджия завод по выпуску 200 тыс. автомобилей в год, компания Porsche отказалась. Что тоже разумно. Рано или поздно нынешний хозяин Белого дома уйдет на пенсию, и решения администрации США скорее всего будут опираться на экономические выгоды, а не на капризы одного человека.