«Рано или поздно нынешний хозяин Белого дома уйдет на пенсию»

Практически все немецкие компании уже давно поняли, что массовый сегмент надо без боя уступить китайцам и сосредоточиться на выпуске машин, больших и по габаритам, и по цене. Что касается падающего спроса на электромобили, сегодня он составляет без малого четверть. Электрический Macan активно покупали на старте продаж из желания стать первыми обладателями новинки, но сегодня все больше клиентов говорят, что хотели бы видеть эту модель с бензиновым мотором.