«Чувствовать себя уставшим давно немодно»
Анна Кулецкая — о моде на ботокс среди мужчин
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Американские мужчины все активнее вкладываются в свое лицо, и речь не про репутацию. Ботокс становится частью имиджа: выглядеть старше своих конкурентов и чувствовать себя уставшим давно немодно. В 2026 году, по данным аналитиков GagePoint Queside, в третьем квартале средний чек у мужчин за одну процедуру достиг рекордных $530. Это примерно на 16% больше, чем у женщин. У тренда уже давно есть свое брутальное название — Brotox.
Косметологи отмечают, что тенденция стала все ярче проявляться во время пандемии, когда все разглядывали друг друга на видеозвонках и невольно фиксировали недостатки. И мужчинам, кстати, есть за что переживать. Еще в 2025 году газета Wall Street Journal написала о новой моде Кремниевой долины — «красивые айтишники». Те, которые не соответствуют параметрам, массово идут к пластическим хирургам и тратят тысячи долларов на подтяжку лица, шеи или блефаропластику. У некоторых специалистов количество клиентов из IT увеличилось в пять раз с 2020 года.
Например, в январе 2026-го глава технологической компании Figma Дилан Филд объяснил, что у него есть предубеждения в пользу молодых сотрудников. Он считает, что им проще ориентироваться в инструментах искусственного интеллекта, потому что они выросли в этой среде. Газета также приводила совет, который американский миллиардер и инвестор Питер Тиль когда-то давал своим коллегам. Он был локально ограничен: нельзя нанимать кого-то старше 30 лет.
Если раньше в физическое омоложение мужчины вкладывались в основном лет с 50, то сейчас пластические хирурги отмечают растущий спрос на мини-подтяжки даже со стороны 40-летних. Как замечают эксперты, меняется история, и внешний вид теперь значит для репутации больше, чем навыки.