«Чувствовать себя уставшим давно немодно»

Косметологи отмечают, что тенденция стала все ярче проявляться во время пандемии, когда все разглядывали друг друга на видеозвонках и невольно фиксировали недостатки. И мужчинам, кстати, есть за что переживать. Еще в 2025 году газета Wall Street Journal написала о новой моде Кремниевой долины — «красивые айтишники». Те, которые не соответствуют параметрам, массово идут к пластическим хирургам и тратят тысячи долларов на подтяжку лица, шеи или блефаропластику. У некоторых специалистов количество клиентов из IT увеличилось в пять раз с 2020 года.