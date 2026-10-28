Выборы нового мэра Ярославля могут пройти 3 ноября
Выборы мэра Ярославля могут состояться 3 ноября. Эту дату на заседании муниципалитета 28 октября назвал председатель городского представительного органа Сергей Калинин, призвав депутатов не планировать на нее другие дела. Источник «Ъ-Ярославль» в муниципалитете подтвердил, что 3 ноября рассматривается как предварительная дата избрания главы города.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 октября комиссия по отбору кандидатов допустила к дальнейшему участию в процедуре всех трех претендентов: главу Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова, председателя объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергея Соловьева и депутата областной думы Андрея Бурьяноватого. Их выдвинули соответственно «Единая Россия», региональная Общественная палата и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
По действующему порядку губернатор Михаил Евраев должен представить муниципалитету не менее двух кандидатур. Из них депутаты выберут мэра.
Необходимость избрания нового главы города возникла после добровольной отставки Артема Молчанова в связи с избранием депутатом Госдумы. Муниципалитет принял его заявление 24 сентября. С 25 сентября полномочия мэра временно исполняет заместитель главы города Николай Степанов.