Выборы нового мэра Ярославля могут пройти 3 ноября

Выборы мэра Ярославля могут состояться 3 ноября. Эту дату на заседании муниципалитета 28 октября назвал председатель городского представительного органа Сергей Калинин, призвав депутатов не планировать на нее другие дела. Источник «Ъ-Ярославль» в муниципалитете подтвердил, что 3 ноября рассматривается как предварительная дата избрания главы города.