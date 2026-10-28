Алексей Текслер поручил обеспечить уход троим детям из семьи в Вишневой горке
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министерствам социальных отношений и здравоохранения обеспечить комплексное сопровождение троим несовершеннолетним детям, оставшимся без родителей после трагедии в микрорайоне Вишневая горка. По обновленной информации, в семье было еще трое несавершеннолетних детей. Органы опеки и медики уже приступили к работе, сообщили в пресс-службе главы региона.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», днем 28 октября в микрорайоне Вишневая горка найдены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. На всех телах зафиксированы признаки насильственной смерти.