Алексей Текслер поручил обеспечить уход троим детям из семьи в Вишневой горке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министерствам социальных отношений и здравоохранения обеспечить комплексное сопровождение троим несовершеннолетним детям, оставшимся без родителей после трагедии в микрорайоне Вишневая горка. По обновленной информации, в семье было еще трое несавершеннолетних детей. Органы опеки и медики уже приступили к работе, сообщили в пресс-службе главы региона.