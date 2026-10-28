На туристическом портале Удмуртии появился раздел для участников СВО

В разделе указано, какие объекты можно посещать бесплатно без ограничений, куда попасть бесплатно можно только в составе организованных групп по квотам, а где предусмотрены скидки или дополнительные туристические услуги. Также опубликован перечень документов, необходимых для получения льгот.