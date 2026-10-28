На туристическом портале Удмуртии появился раздел для участников СВО
Ветераны и их семьи смогут узнать о бесплатных экскурсиях и льготах
На туристическом портале Удмуртии появился раздел «СВОй туризм» для участников специальной военной операции и их семей. На странице собрана информация о бесплатном посещении достопримечательностей, льготах и организованных экскурсиях, сообщается на сайте правительства республики.
В разделе указано, какие объекты можно посещать бесплатно без ограничений, куда попасть бесплатно можно только в составе организованных групп по квотам, а где предусмотрены скидки или дополнительные туристические услуги. Также опубликован перечень документов, необходимых для получения льгот.
Участники СВО и их родственники могут бесплатно посещать республиканские и муниципальные музеи. В театрах для них предусмотрены квоты на посещение спектаклей, за исключением премьерных.
С октября 2026 года коммерческие туристические объекты республики начали принимать организованные экскурсионные группы. Для участия необходимо записаться заранее — контакты размещены на странице «СВОй туризм».