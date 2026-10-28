Председателю СКР доложат о нарушении жилищных прав участника СВО из Сочи
Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ситуации с жилищными правами участника специальной военной операции из Сочи, который, по его словам, лишился единственного жилья в результате предполагаемого мошенничества с недвижимостью.
Как сообщили в информационном центре СКР, в интернете появилась публикация, в которой мужчина утверждает, что полностью выплатил ипотеку, однако суд вернул дом прежним владельцам на основании, как он считает, подложных документов. Сейчас участник СВО вынужден жить в вагончике.
Автор публикации также выразил недовольство ходом расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, и обратился к правоохранительным органам с просьбой помочь восстановить его жилищные права.
Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Нихаеву доложить о ранее принятых процессуальных решениях и доводах обращения.