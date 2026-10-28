Председателю СКР доложат о нарушении жилищных прав участника СВО из Сочи

Как сообщили в информационном центре СКР, в интернете появилась публикация, в которой мужчина утверждает, что полностью выплатил ипотеку, однако суд вернул дом прежним владельцам на основании, как он считает, подложных документов. Сейчас участник СВО вынужден жить в вагончике.