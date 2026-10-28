Отменен оправдательный приговор по делу о гибели рабочих на фабрике Норильска

По версии следствия, обвиняемые якобы не поддерживали здания и сооружения предприятия в состоянии, способном обеспечить безопасные условия труда. После обнаружения в январе 2021 года существенной деформации здания они не приняли меры к приостановке эксплуатации комплекса сооружений и при наличии повышенной опасности направили к месту ремонта строительную бригаду. Во время ремонтных работ произошло обрушение конструкций здания.