Отменен оправдательный приговор по делу о гибели рабочих на фабрике Норильска
По апелляционному представлению прокуратуры Красноярский краевой суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели трех рабочих норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» в 2021 году. Дело возвращено в суд Норильска для нового разбирательства, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре.
В декабре 2025 года городской суд Норильска оправдал всех девятерых фигурантов расследования с формулировкой «в связи с отсутствием в их действиях состава преступления». Прокуратура оспорила это решение.
20 февраля 2021 года в одном из корпусов Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение. Восемь рабочих оказались под завалами: трое из них погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Следователи завели дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц). Обвинение предъявили девяти сотрудникам ООО «Медвежий ручей» из числа руководства.
По версии следствия, обвиняемые якобы не поддерживали здания и сооружения предприятия в состоянии, способном обеспечить безопасные условия труда. После обнаружения в январе 2021 года существенной деформации здания они не приняли меры к приостановке эксплуатации комплекса сооружений и при наличии повышенной опасности направили к месту ремонта строительную бригаду. Во время ремонтных работ произошло обрушение конструкций здания.