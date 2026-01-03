Оправданы фигуранты дела о гибели рабочих на обогатительной фабрике в Норильске

Вынесен оправдательный приговор по делу о гибели трех рабочих при обрушении корпуса Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» в 2021 году. Все девять подсудимых оправданы с формулировкой «в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», за ними признано право на реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда, сообщили в горсуде Норильска, добавив, что дело будет возвращено в правоохранительные органы для организации расследования и установления виновных. Приговор в законную силу не вступил.

20 февраля 2021 года в одном из корпусов Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение. Восемь рабочих оказались под завалами: трое из них погибли, пятеро — получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Норильске был объявлен день траура по погибшим.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц). Обвинение предъявили девяти сотрудникам ООО «Медвежий ручей» из числа руководства.

По версии следствия, обвиняемые якобы не поддерживали здания и сооружения предприятия в состоянии, способном обеспечить безопасные условия труда. После обнаружения в январе 2021 года существенной деформации здания они не приняли меры к приостановке эксплуатации комплекса сооружений и при наличии повышенной опасности направили к месту ремонта строительную бригаду. Во время ремонтных работ произошло обрушение конструкций здания.

В апреле 2024 года расследование было завершено, дело поступило на рассмотрение городского суда Норильска.

Илья Николаев