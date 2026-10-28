Депутат думы Дзержинска Евгений Монахов сложил полномочия
Дума Дзержинска 28 октября прекратила полномочия депутата Евгения Монахова на основании его личного заявления. Единоросс был избран по одномандатному округу № 18.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2026 года Евгения Монахова задерживали по уголовному делу политтехнолога Михаила Халуги и экс-сотрудника аппарата «Единой России» Марии Килиной, арестованных по обвинению в коммерческом подкупе. Задержание и свой статус по уголовному делу он не комментировал.
В июне Дзержинский райсуд назначил Михаилу Халуге и Марии Килиной условные сроки со штрафами 550 тыс. и 650 тыс. руб. по статье о мошенничестве, на которую переквалифицировали обвинение в подкупе. Уголовное дело было связано со сбором денег от кандидатов, которые рассчитывали стать депутатами городской думы на выборах в 2025 году.