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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Приволжье

Депутат думы Дзержинска Евгений Монахов сложил полномочия

Дума Дзержинска 28 октября прекратила полномочия депутата Евгения Монахова на основании его личного заявления. Единоросс был избран по одномандатному округу № 18.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2026 года Евгения Монахова задерживали по уголовному делу политтехнолога Михаила Халуги и экс-сотрудника аппарата «Единой России» Марии Килиной, арестованных по обвинению в коммерческом подкупе. Задержание и свой статус по уголовному делу он не комментировал.
В июне Дзержинский райсуд назначил Михаилу Халуге и Марии Килиной условные сроки со штрафами 550 тыс. и 650 тыс. руб. по статье о мошенничестве, на которую переквалифицировали обвинение в подкупе. Уголовное дело было связано со сбором денег от кандидатов, которые рассчитывали стать депутатами городской думы на выборах в 2025 году.
Владимир Зубарев