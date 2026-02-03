Дзержинский депутат не комментирует информацию о своем задержании

Депутат городской думы Дзержинска Евгений Монахов по телефону сообщил «Ъ-Приволжье», что не будет отвечать на вопросы о своем задержании и процессуальном статусе по уголовному делу арестованного политтехнолога Михаила Халуги. «Без комментариев. До свидания»,— сообщил депутат-единоросс и положил трубку.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Евгения Монахова задерживали на прошлой неделе. По неподтвержденной информации, депутата допросил следователь СКР по делу о коммерческом подкупе и отпустил под подписку, обязав не покидать пределы Дзержинска. В нижегородском следственном управлении СКР отказались комментировать эту информацию.

Между тем, как утверждают собеседники в гордуме, уголовное дело в отношении политтехнолога и бывшей сотрудницы аппарата местного отделения «Единой России» в Дзержинске Марии Килиной внесло конфликт между депутатами от ЕР и функционерами местного отделения политической партии. Порядка 14 ресурсных кандидатов в прошлом году сдали миллионы рублей наличными, полагая, что их личные деньги пойдут на организацию праймериз и избирательную кампанию выдвиженцев «Единой России».

Однако уже избравшихся депутатов осенью стали вызывать на допросы в Следственный комитет, подозревая в соучастии в коммерческом подкупе. После этого у депутатов возникли вопросы к руководству отделения – почему оно не проконтролировало, куда ответственный за избирательную кампанию ЕР политтехнолог израсходовал собранные с них деньги.

Иван Сергеев