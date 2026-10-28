Красноярского школьника будут судить за распространение неонацистской идеологии

Как рассказали в СКР, школьник организовал и администрировал Telegram-канал, в котором рассказал, что является приверженцем идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ неонацистского движения. «Он пропагандировал деструктивные установки, оказывающие негативное влияние на социализацию несовершеннолетних»,— говорится в обвинении.