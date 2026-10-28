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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Сибирь

Красноярского школьника будут судить за распространение неонацистской идеологии

В Красноярском крае завершили расследование дела подростка, обвиняемого в распространении в соцсети неонацистской идеологии. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в СКР, школьник организовал и администрировал Telegram-канал, в котором рассказал, что является приверженцем идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ неонацистского движения. «Он пропагандировал деструктивные установки, оказывающие негативное влияние на социализацию несовершеннолетних»,— говорится в обвинении.
Илья Николаев