В Красноярском крае 10 медучреждений объединят на базе больницы в Канске

«Объединение медицинских учреждений под эгидой Канской межрайонной больницы принято с учетом уже сложившихся потоков пациентов. Новая модель позволит сделать специализированную помощь доступнее, улучшить логистику, в том числе для скорой помощи, и создать более гибкие механизмы для замещения врачей и повышения их квалификации»,— говорится в пресс-релизе.