В Красноярском крае 10 медучреждений объединят на базе больницы в Канске
Десять больниц Красноярского края объединят в новое юрлицо — Восточную краевую больницу (ВКБ). О предстоящей реорганизации сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Алексея Коноваленко, который провел встречу с общественностью в городе Канске.
Согласно плану минздрава, в состав ВКБ войдут Рыбинская, Тасеевская, Дзержинская, Абанская, Нижнеингашская, Иланская, Ирбейская, Саянская районные, Бородинская городская и Канская межрайонная больницы.
«Объединение медицинских учреждений под эгидой Канской межрайонной больницы принято с учетом уже сложившихся потоков пациентов. Новая модель позволит сделать специализированную помощь доступнее, улучшить логистику, в том числе для скорой помощи, и создать более гибкие механизмы для замещения врачей и повышения их квалификации»,— говорится в пресс-релизе.
Ранее минздрав региона сообщал о том, что в крае пройдет реорганизация системы здравоохранения, основной частью которой станет объединение медицинских учреждений. В результате объединения ФАПы, врачебные амбулатории и районные больницы юридически станут филиалами многопрофильных больниц.