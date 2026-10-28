В Башкирии электросварщика затянуло в дробилку
Гострудинспекция Башкирии расследует гибель 40-летнего работника ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» в Учалинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
27 октября при проверке работоспособности конусной дробилки после ремонта электросварщика затянуло в механизм оборудования. Он скончался от полученных травм.
Обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина.
ООО «Сангалыкский диоритовый карьер», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в деревне Мансурово Учалинского района в ноябре 2011 года. Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. Владельцем является АО «Национальная нерудная компания».