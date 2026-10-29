«Мы из Удмуртии финансируем проекты от Москвы до Владивостока»
Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов — о росте кредитного портфеля, финансировании застройщиков и цифровой трансформации бизнеса
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Кредитный портфель Удмуртского отделения Сбербанка превысил 400 млрд руб., финансирование строительных проектов за 2025 год выросло более чем на 80%, а запрос малого и среднего бизнеса сместился с развития на сохранение. Об этом в первом интервью в должности управляющего отделением Антон Тагилов рассказал директору холдинга Centre digital & media Анастасии Власовой. Господин Тагилов также объяснил, зачем банк занялся цифровой трансформацией клиентов и обучением их команд работе с ИИ.
— В 2021 году вы переехали в Удмуртию и вскоре возглавили корпоративный блок регионального отделения. В 2025-м стали исполнять обязанности управляющего, а год спустя стали управляющим всего отделения. И это довольно нетипичная ситуация для Сбербанка, поскольку в регионах обычно назначают внешних топ-менеджеров. Как вам это удалось?
— Я приехал в Удмуртию замом по корпоративному блоку. И первое, что начал делать, — это встречаться с клиентами и устанавливать партнерские связи. Это увидели и сами клиенты, и наши менеджеры. И это дало толчок установлению доверия и внутри команды, и в работе с партнерами. Я своим примером показал, что начальник — это не тот, кто в кабинете сидит. Когда искренне вкладываешься в отношения с клиентами и развитие команды, ты тратишь много энергии. А восполняет ее удовольствие от результатов работы. И у меня задача-минимум была стать здесь управляющим.
— Действительно, по итогам только прошлого года кредитный портфель Сбера в Удмуртии вырос. С чем вы это связываете?
— Мы планомерно наращиваем портфель с 2021 года. По юридическим лицам он увеличился за это время с 40 до 170 млрд руб. Это значительный рост. И, конечно, здесь сыграло большую роль финансирование строительных проектов. Только в 2025 году оно выросло более чем на 80%. Мы из Удмуртии финансируем проекты от Москвы до Владивостока. В Сбере немного отделений с такой широкой географией. И мы благодарны нашим клиентам, которые подталкивают нас к такому развитию, помогая им строить и в других регионах. Удмуртия по праву гордится своими застройщиками, которые отличаются высоким уровнем качества объектов и создают среду обитания для счастливых семей.
Растет кредитный портфель и по физическим лицам — на текущий момент он увеличился на 14% к прошлому году и достиг 223 млрд руб. Наш розничный блок также занял первое место в корпоративном конкурсе в своем кластере. В целом кредитный портфель Удмуртского отделения уже перевалил отметку в 400 млрд руб.
— Что помогло добиться такого роста?
— Все та же стратегия развития партнерских отношений с клиентами. Команда этому научилась, и сейчас это уже наш культурный код. Это работа вдолгую. Мой выбор был — системно, стратегически, качественно наращивать показатели и в итоге прийти к такому результату. Кстати, команда Сбера в Удмуртии сейчас — это около тысячи человек.
— В прошлом году я была на вашей презентации инвестиционных проектов для администрации Ижевска. И меня она очень вдохновила. Насколько эффективны подобные мероприятия, какие результаты они приносят?
— Первоочередная задача таких сессий — даже не столько поддержать проекты финансово, сколько соединить власть с бизнесом и закрутить их развитие. И такие яркие проекты, как недавно открытый Дворец баскетбола или городские термы, рождаются именно на подобных встречах. После первой инвестсессии, которую мы проводили в 2024 году, к нам пришли за кредитованием на 800 миллионов руб. именно под презентованные проекты. Так что процесс идет.
Еще одна перспективная история, которую мы развиваем, — портал ДА. Изначально он разрабатывался для реализации проблемных активов Сбера, но сейчас расширил свои функции. И наши промпарки активно выкладывают туда объекты (земельные участки, здания, помещения и т. д.), которые можно арендовать или приобрести для реализации того или иного проекта.
— У вас огромный опыт работы в банковской сфере. Тем не менее вы прошли дополнительное обучение в СберУниверситете и «Школе 21». В чем была необходимость и что это вам дало?
— Я еще в 2023 году понял, что у меня есть западающая компетенция относительно искусственного интеллекта. А в это время в СберУниверситете как раз открывалась программа цифровых технологий для руководителя, по завершении которой ты можешь стать топ-менеджером. Я решил на нее пойти. Программа длилась девять месяцев, и по ее итогам необходимо было реализовать проект с применением ИИ. После этого у меня, конечно, появилось много знаний в этой сфере и понимание, как их применить. Тогда как раз начал развиваться генеративный искусственный интеллект, и я понял, что у меня есть база, на основе которой можно продолжить его изучение. Так в моей жизни появилась «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это уникальный формат, аналога которому в России нет, — обучение без преподавателей, наставников, равный равному.
В целом Сбер поощряет постоянное саморазвитие — у нас даже есть термин «обучение длиною в жизнь». Если хочешь быть конкурентным в эру быстрого развития технологий, другого варианта нет.
— Вы не просто сами прошли обучение, но и стали амбассадором искусственного интеллекта в Удмуртии. А как происходит внедрение ИИ в самом Сбере? Что уже удалось оптимизировать, а что — в планах?
— В Сбере ИИ уже перешел из статуса набора отдельных инициатив в фундаментальную технологию, обеспечивающую конкурентоспособность и финансовые результаты Банка в целом. Банк развивает диалоговую AI-модель ГигаЧат — и это полностью собственная разработка. Сейчас ее также внедряют в рабочие процессы. По нашему мнению, за большими языковыми моделями будущее. Видим, может быть, только часть того, на что они способны. При этом есть и ограничения. Если писать код нейросети уже умеют на уровне человека, то сопровождать его — пока нет. За рубежом проводились эксперименты — и за несколько месяцев код, который сопровождал ИИ-агент, деградировал. Так что без человека здесь не обойтись.
Что касается Удмуртского отделения, у нас ИИ встроен в мониторинг показателей и эффективности. Он подсказывает, на что нужно обратить внимание, а иногда даже — что сделать. Очень хорошо ИИ помогает в маркетинге и подготовке презентационных материалов. За пять минут можно сгенерировать то, что руками будешь делать несколько часов. Но во все это потом нужно вкладывать душу, так что нас он не заменит.
Помимо того что сами используем ИИ, мы еще и бесплатно обучаем этому коллективы наших клиентов.
— А как вы, будучи банком, вдруг пришли, по сути, к IT-разработке?
— Для крупного и среднего бизнеса у нас еще года три назад открылось направление «Цифровая трансформация» как дополнительный клиентский сервис. Мы уже тогда начали понимать, что большая часть клиентов периодически упирается в свою эффективность и это ограничивает рост бизнеса. Мы ищем так называемые аномалии выбросов, которые снижают эффективность процессов, и потом эти процессы цифровизируем. Простой пример — там, где использовался бумажный документооборот, внедряем электронный и т. д. Сейчас мы решили приземлить этот сервис и на малый бизнес. Поняли, что ему трансформироваться еще сложнее и он нуждается в такой поддержке.
— Как изменились запросы малого и среднего бизнеса за последние несколько лет?
— Ни для кого не секрет, что для любого бизнеса сейчас много вызовов. И если раньше были запросы в основном про развитие бизнеса, то сейчас речь идет о его сохранении. И наша задача — в этом помочь, подставить плечо.
И второе направление с большим ростом запросов — это цифровизация, о которой мы уже говорили. Бизнесмены начинают понимать, что это — конкурентное преимущество. И если они не начнут этим заниматься, то начнет кто-то из конкурентов и сможет этот рынок забрать.
— На ваш взгляд, какие отрасли в Удмуртии наиболее перспективны для инвестиций в ближайшие несколько лет? Куда стоит вкладывать?
— Я считаю, можно вкладывать деньги в развитие вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Это первое. Второе — складские и логистические комплексы. Такие, как в Глазове. В Сбере есть фонды недвижимости, и я сам инвестирую в складскую недвижимость, потому что потребность высокая, а площадей недостаточно.
— А вы как финансист как оцениваете ситуацию с вкладами? И стоит ли сейчас людям доставать деньги со счетов и тратить на те же бытовые вещи — ремонт, покупки и т. д.?
— Потребительское поведение сейчас накопительное. И наибольшей популярностью пользуются краткосрочные вклады, по которым банки дают наибольшие проценты. Но если у человека есть, назовем это, инвестиционный проект — что-то построить, купить, отремонтировать — думаю, лучше делать это сейчас.
— Региональное отделение Сбера не просто зарабатывает деньги, но и много вкладывает в развитие региона и поддержку социальных проектов. Как вы для себя формулируете эту миссию?
— Я недавно услышал изречение одного из крупных предпринимателей, что зарабатывать деньги — гигиеническая задача для бизнеса. А есть более важная задача — тратить эту прибыль на то, чтобы после тебя что-то осталось. У нас недавно состоялся очередной разговор с командой, и я сказал: подумайте, как вы можете повлиять на то, чтобы вашему соседу, вашим детям и родителям жилось более комфортно?
Это можно сделать через развитие своих клиентов. Чтобы они зарабатывали больше и тем самым увеличивали налоги в бюджет региона. При этом растут поступления и от Сбера — а это единственный крупный федеральный банк, который платит налоги именно в региональный бюджет. И это немалые суммы.
В нашей концепции предусмотрено, что банк и помимо налогов и платежей должен участвовать в развитии регионов. Мы совместно с республикой поддерживаем социальные проекты, появление новых общественных пространств, чтобы людям не хотелось уезжать из региона, а хотелось оставаться и работать на малой родине.