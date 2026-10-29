«Мы из Удмуртии финансируем проекты от Москвы до Владивостока»

— Я еще в 2023 году понял, что у меня есть западающая компетенция относительно искусственного интеллекта. А в это время в СберУниверситете как раз открывалась программа цифровых технологий для руководителя, по завершении которой ты можешь стать топ-менеджером. Я решил на нее пойти. Программа длилась девять месяцев, и по ее итогам необходимо было реализовать проект с применением ИИ. После этого у меня, конечно, появилось много знаний в этой сфере и понимание, как их применить. Тогда как раз начал развиваться генеративный искусственный интеллект, и я понял, что у меня есть база, на основе которой можно продолжить его изучение. Так в моей жизни появилась «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Это уникальный формат, аналога которому в России нет, — обучение без преподавателей, наставников, равный равному.