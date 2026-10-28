Бывшего главу администрации Баймака отпустили под домашний арест
Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий
Верховный суд Башкирии отменил постановление Сибайского горсуда об аресте бывшего главы администрации Баймака Ирека Хисматуллина до 5 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Господин Хисматуллин, возглавлявший мэрию Баймака с сентября 2025 по август 2026 года, обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что чиновник заключил с бизнесменом фиктивный договор поставки баннеров стоимостью 63 тыс. руб., не потребовав фактического исполнения контракта. После перечисления суммы контракта «поставщику», сити-менеджер потребовал перечислить на его счет 50 тыс. руб.
16 октября Сибайский горсуд отправил чиновника в СИЗО.