Экс-главу Баймака арестовали до 5 декабря
Он подозревается в превышении должностных полномочий
Сибайский городской суд арестовал до 5 декабря бывшего главу Баймака Ирека Хисматуллина. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По версии следствия, в апреле подозреваемый заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку шести баннеров на общую сумму более 63 тыс. руб. При этом глава администрации сообщил бизнесмену «об отсутствии необходимости фактического исполнения договора». После подписания документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, из которой 50 тыс. руб. он передал Иреку Хисматуллину.