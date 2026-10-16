Экс-главу Баймака арестовали до 5 декабря

По версии следствия, в апреле подозреваемый заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку шести баннеров на общую сумму более 63 тыс. руб. При этом глава администрации сообщил бизнесмену «об отсутствии необходимости фактического исполнения договора». После подписания документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, из которой 50 тыс. руб. он передал Иреку Хисматуллину.