Мужчину в Удмуртии будут судить за вымогательство 30-летней давности
Обвиняемого, находившегося в розыске с 1996 года, задержали в июле
Следствие завершило расследование уголовного дела о вымогательстве более 18 млн руб. у жителя Глазова в 1995–1996 годах. Обвинительное заключение утвердил прокурор, дело направлено в суд, сообщили в МВД по Удмуртии.
По версии следствия, 52-летний мужчина действовал в составе группы лиц, применяя угрозы и физическое насилие. Его сообщники ранее понесли уголовное наказание, а сам он с 1996 года скрывался от следствия и находился в розыске.
По данным МВД, обвиняемый намеренно не получал удостоверение личности и не обращался за медицинской помощью и в другие государственные учреждения. В июле 2026 года сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Мужчину обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 3 ст. 148 УК РСФСР). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.