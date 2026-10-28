Мужчину в Удмуртии будут судить за вымогательство 30-летней давности

По данным МВД, обвиняемый намеренно не получал удостоверение личности и не обращался за медицинской помощью и в другие государственные учреждения. В июле 2026 года сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.