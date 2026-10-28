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Урал

Банк «Агропромкредит» продали на аукционе за 1,4 млрд рублей холдингу SFI

Акции коммерческого банка «Агропромкредит» продали на аукционе за 1,4 млрд руб., следует из информации на сайте Российского аукционного дома. Приобретателем стало ПАО «ЭсЭфАй».

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В лот вошли 50% акций банка, а также 100% долей в компаниях «Дэнсиборг» и «Блаусент», которые владеют по 25% оставшихся акций кредитной организации. Обе структуры занимаются вложениями в ценные бумаги, в каждой числится по одному сотруднику.
Начальная цена лота составляла 2,85 млрд руб., однако первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В результате она была понижена до минимальной в ходе второго аукциона.

«Агропромкредит» основан в 1994 году в Москве. По состоянию на 31 марта 2026 года в банке числились 328 сотрудников, региональная сеть насчитывала 44 дополнительных офиса в 28 городах. Организацией руководит Василий Корнев, возглавляющий ее с 2009 года. По итогам 2025 года выручка банка составила 127 млн руб., чистый убыток — 393,2 млн руб. (годом ранее была чистая прибыль 115,3 млн руб.). Банк принадлежал уральским предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову, но в ноябре 2025 года решением суда был передан в доход государства.

ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) — инвестиционный холдинг, который владеет долями в компаниях из разных отраслей. Основным его активом являются 49% акций страховой компании ВСК. Кроме того, холдингу принадлежат акции ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

«Завершение сделки по приобретению 100% долей банка и переход прав собственности состоятся после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. О ходе сделки и дальнейших планах развития банка холдинг SFI проинформирует дополнительно»,— сообщили в инвестиционном холдинге.
В аукционе пыталась участвовать компания «Промышленность и технология», однако ее заявка была отклонена.
Напомним, банк «Агропромкредит» в составе активов Артема Бикова и Алексея Боброва на общую сумму 40 млрд руб. в ноябре 2025 года был изъят в доход государства по иску Генпрокуратуры. В списке изъятых компаний тогда присутствовали энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный» и ООО «Сибирь-Холдинг» и другие.
По данным следствия, все компании были приобретены бизнесменами в результате коррупционной деятельности, а протекцию им оказывали высокопоставленные чиновники Свердловской области — бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и экс-вице-губернатор Олег Чемезов.
Анна Капустина