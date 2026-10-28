Банк «Агропромкредит» продали на аукционе за 1,4 млрд рублей холдингу SFI

«Агропромкредит» основан в 1994 году в Москве. По состоянию на 31 марта 2026 года в банке числились 328 сотрудников, региональная сеть насчитывала 44 дополнительных офиса в 28 городах. Организацией руководит Василий Корнев, возглавляющий ее с 2009 года. По итогам 2025 года выручка банка составила 127 млн руб., чистый убыток — 393,2 млн руб. (годом ранее была чистая прибыль 115,3 млн руб.). Банк принадлежал уральским предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову, но в ноябре 2025 года решением суда был передан в доход государства.