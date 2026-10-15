Покупатели прошли мимо банка

«Агропромкредит» был основан в 1994 году в Москве. По состоянию на 31 марта 2026 года в нем числились 328 сотрудников. На конец I квартала 2026 года региональная сеть банка насчитывала 44 дополнительных офиса, расположенных в 28 городах. Организацией руководит Василий Корнев, возглавляющий ее с 2009 года. По итогам 2025 года выручка составила 127 млн руб. (153,3 млн руб. в 2024 году), а чистый убыток — 393,2 млн руб. (в 2024 году чистая прибыль составляла 115,3 млн руб.). Сейчас владельцем акций банка выступает Российская Федерация, следует из данных аукциона.