Покупатели прошли мимо банка
Аукцион по продаже «Агропромкредита» не состоялся
Торги по продаже обращенного в доход государства коммерческого банка «Агропромкредит» не состоялись из-за отсутствия заявок. Актив, оцененный в 2,85 млрд руб., до ноября 2025 года принадлежал бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Эксперт считает, что процедура публичного аукциона является некомфортной для потенциальных покупателей, поскольку не дает возможностей оценить финансовое состояние банка и его потенциальные риски.
На торги ПСБ выставил 50% акций банка «Агропромкредит» и 100% долей в компаниях «Дэнсиборг» и «Блаусент», которые владеют по 25% оставшихся акций банка. Обе компании занимаются вложениями в ценные бумаги, в каждой числится по одному сотруднику, следует из информации лота.
Банк «Агропромкредит» продавался как госимущество, ранее изъятое в доход государства у Артема Бикова и Алексея Боброва. Начальная цена составила 2,85 млрд руб.: 1,119 млрд руб. за 50% акций банка (592,6 тыс. акций), ООО «Дэнсиборг» оценили в 843,4 млн руб., ООО «Блаусент» — в 891,8 млн руб. Шаг аукциона должен был составить 28,5 млн руб., задаток — 570,8 млн руб. Но никто не подал заявку на приобретение банка.
«Агропромкредит» был основан в 1994 году в Москве. По состоянию на 31 марта 2026 года в нем числились 328 сотрудников. На конец I квартала 2026 года региональная сеть банка насчитывала 44 дополнительных офиса, расположенных в 28 городах. Организацией руководит Василий Корнев, возглавляющий ее с 2009 года. По итогам 2025 года выручка составила 127 млн руб. (153,3 млн руб. в 2024 году), а чистый убыток — 393,2 млн руб. (в 2024 году чистая прибыль составляла 115,3 млн руб.). Сейчас владельцем акций банка выступает Российская Федерация, следует из данных аукциона.
Банк «Агропромкредит» в составе разных активов Артема Бикова и Алексея Боброва на общую сумму 40 млрд руб. в ноябре 2025 года был изъят в доход государства по иску Генпрокуратуры. В списке изъятых компаний присутствовали энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», ООО «Сибирь-Холдинг». По данным следствия, все компании были приобретены бизнесменами в результате коррупционной деятельности, а протекцию им оказывали высокопоставленные чиновники Свердловской области — бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (был осужден на пять лет условно) и экс-вице-губернатор Олег Чемезов (находится под следствием).
Как считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, сама процедура публичной продажи банка через аукцион является не только нестандартной для рынка, но и некомфортной для потенциального покупателя.
«Здесь важна профессиональная оценка со стороны покупателя. Обычно приезжает команда, которая оценивает по первичным документам финансовое состояние банка, какие риски он на себя принял, какие проблемы могут возникнуть после покупки. Понятно, что при процедуре аукциона покупается кот в мешке»,— указал господин Болотин. По его мнению, Центробанку и Росимуществу стоит задуматься о возможном решении этой проблемы.
«Агропромкредит» господин Болотин считает интересным активом. «Это универсальный банк, который умеет работать с энергетиками. Интерес к нему могли бы проявить банки, которые работают в этой же сфере. Сам по себе это нормальный банк, никаких проблем в нем не было»,— пояснил он.