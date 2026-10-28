Акции «Займера» выросли более чем на 4,5% после рекомендации по дивидендам
Акции микрокредитной организации «Займер» на торгах Мосбиржи в 9:06 подорожали на 4,64% — до 133,15 руб. за штуку. По состоянию на 10:01 котировки компании скорректировались на отметке 131,3 руб. за бумагу (+3,18%).
Сегодня совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала в размере 16,36 руб. на акцию. С учетом уже выплаченных за первое полугодие 9,22 руб. на бумагу выплата за третий квартал составит 7,14 руб. на штуку.