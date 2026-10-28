Совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал
«Займер» может выплатить дивиденды в размере 7,14 руб. на акцию за III квартал
Совет директоров микрокредитной организации «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала в размере 16,36 руб. на акцию. С учетом уже выплаченных за первое полугодие 9,22 руб. на бумагу выплата за третий квартал составит 7,14 руб. на штуку, указано на сайте раскрытия информации. Список тех, кто вправе получить дивиденды, определят до 13 декабря.
Согласно дивидендной политике «Займера», компания направляет на эти цели не менее 50% чистой прибыли каждый квартал. В 2025 году «Займер» суммарно выплатил по 27,29 руб. на каждую акцию.