В Тюменской области собрали урожай зерна почти на 1,3 млн тонн

По итогам первой половины 2026 года Тюменская область стала лидером в УрФО по производству молока и яиц на жителя. В выставке участвуют несколько местных производителей этих продуктов: Ялуторовский молочный комбинат, агрохолдинг «Юбилейный» и птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер». «Очень важно, что в текущих условиях продолжаются инвестиционные проекты, которые были начаты ранее, развиваются и стартуют новые проекты. Самый крупный, наверное, из них — компания "ДАМАТЕ" — продолжает инвестировать в строительство племенных репродукторов индейки. Объем инвестиций — более 8,5 млрд руб.»,— отметил глава региона.