В Тюменской области собрали урожай зерна почти на 1,3 млн тонн
Уборочная кампания в Тюменской области почти завершена — во время нее собрали почти 1,3 млн тонн зерна, урожайность составила 25 центнеров с гектара, сообщили в правительстве региона.
Согласно докладу губернатора Александра Моора на Совете при полпреде УрФО, который прошел в Екатеринбурге в рамках XIV Межрегиональной агропромышленной выставки, в регионе также завершили уборку картофеля: было собрано около 200 тыс. тонн. Урожайность овощей составила 113 центнеров с гектара, подготовлены корма для животных. Уже началась подготовка к посевной 2027 года.
По итогам первой половины 2026 года Тюменская область стала лидером в УрФО по производству молока и яиц на жителя. В выставке участвуют несколько местных производителей этих продуктов: Ялуторовский молочный комбинат, агрохолдинг «Юбилейный» и птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер». «Очень важно, что в текущих условиях продолжаются инвестиционные проекты, которые были начаты ранее, развиваются и стартуют новые проекты. Самый крупный, наверное, из них — компания "ДАМАТЕ" — продолжает инвестировать в строительство племенных репродукторов индейки. Объем инвестиций — более 8,5 млрд руб.»,— отметил глава региона.
Накануне Александр Моор в ходе выставки также представил полпреду Артему Жоге Абалакский рыборазводной завод, который за 50 лет работы выпустил в реки свыше 70 млн особей сибирского осетра. Полпред при этом отметил, что финансирование тюменского проекта племенного репродуктора индейки и других уральских объектов АПК позволяет укреплять продовольственную безопасность. Выставка в Екатеринбурге будет проходить до 29 октября.