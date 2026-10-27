В УрФО собрали 5,3 млн тонн зерна и 530 тыс. тонн картофеля

Кроме того, уже несколько лет подряд производство мяса и птицы превышает 900 тысяч тонн, что позволяет Уралу полностью обеспечивать себя этой продукцией. Артем Жога также отметил, что потенциал есть в растениеводстве, животноводстве, производстве рыбы, продуктов питания, напитков и остальных сферах АПК. «Агропромышленный комплекс — это еще и точка роста для нового инвестиционного цикла. За прошлый год в УрФО в сельское хозяйство вложено 36 млрд руб. — рост на 27%. Это хорошая динамика, будем стараться ее сохранять»,— отметил он.