В Курске после атаки БПЛА загорелось здание с серверами здравоохранения

Господин Хинштейн предупредил о возможном сбое информационной системы здравоохранения. «Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди... Сделаем все, чтобы восстановить работу серверов как можно скорее»,— написал губернатор в «Максе».