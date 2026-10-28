В Курске после атаки БПЛА загорелось здание с серверами здравоохранения
Обломки БПЛА упали на здание с серверами здравоохранения в Курске. В строении загорелся второй этаж, зафиксированы повреждения техники. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Здание расположено на улице Перекальского. Пожар уже локализован, его площадь не уточняется. Сотрудников центра сегодня переведут в другое помещение.
Господин Хинштейн предупредил о возможном сбое информационной системы здравоохранения. «Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди... Сделаем все, чтобы восстановить работу серверов как можно скорее»,— написал губернатор в «Максе».
Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. Минобороны РФ сообщало, что ночью над регионом сбили БПЛА, но их число не приводилось.